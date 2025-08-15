Top 10 News Headlines: ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲା. ଗଣେଶନଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 15 August 2025: CM Majhi Hoists Tricolour On 79th I-Day: ୭୯ ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Man Sets Himself On Fire: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ି ଆହତ ହେବା ପରେ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବାଲିପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯାଇଛି।
Astarang IIC suspended: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିବା ସମୟରେ ଘୋର ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଆଇଆଇସି ରାଜେଶ ବଳିଆରସିଂହଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।
CM Mohan Majhi Honours Police: ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, କାରାଗାର ଏବଂ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଏବଂ ସାହସିକତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
Two School Students Swept Away In Daya River: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଦୟା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଅପରାହ୍ନରେ ନଦୀର ଡାଳଖାଇ ଘାଟକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପାଣିର ଗଭୀରତା ନ ଜାଣିପାରି ସେମାନେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ।
Two Tourists Found Hanging in Puri: ପୁରୀର ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ରୋଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ତାଜର ଏକ କୋଠରୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯଥା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ହୋଟେଲ ପରିଚାଳକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋଠରୀରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ସି ବିଚ୍ ପୋଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
CM’s Public Grievance Hearing: ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ ୨ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଠାରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Nagaland Governor La Ganesan dies: ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲା. ଗଣେଶନଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଭବନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣେଶନଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ICU)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ଗଣେଶନ ଚେନ୍ନାଇର ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।
PM Modi 79th Independence Day Address: ଭାରତର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରେ ଲଗାତାର ୧୨ ଥର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ ଦେବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଲଗାତାର ୧୨ ଥର ପାଇଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୧ ଭାଷଣର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
Former Sri Lanka cricketer Saliya Saman banned: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ସାଲିଆ ସମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ICC ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କୋଡ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।