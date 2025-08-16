TOP 10 News: ୧୨ ନୂଆ NAC ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ୍‌, ଛତ୍ରପୁର IIC ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (NAC) ଗଠନ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 16 August 2025: 12 new NACs in Odisha: ରାଜ୍ୟର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (NAC) ଗଠନ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ NAC ଗୁଡ଼ିକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
Odisha Weather Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୮ ରୁ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବ।
Matric Supplementary Result Out: ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର ୫୬.୨୩% ଥିଲା ବେଳେ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ପାସ୍ ହାର ୫୫.୨୬% ରହିଛି।
Raghunath Sasmal Passes Away: କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ବିକ୍ରେତା ରଘୁନାଥ ସାସଲ ଯିଏକି ରଘୁ ମାଉସା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଟକର ଦହିବରା ଆଳୁଦମକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହରରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ।
Odisha Govt Orders Inclusion of ‘Third Gender’: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ "ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ/ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର"ଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ବର୍ଗ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି (ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ, ୨୦୧୯ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଆଣିବା।
Chhatrapur Police IIC Suspended: ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜ (IIC)ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଇନସପେକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
Jyoti Malhotra spy case: ହିସାର ପୋଲିସ ଗୁପ୍ତଚର ମାମଲାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ କରିଥିଲେ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଟୁଲକିଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।
NCERT Special Module Middle Secondary Stage Partition: ଏନସିଆରଟି ଭାରତ ବିଭାଜନ ଉପରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଭାଜନ ଭୟଙ୍କର ଦିବସ (୧୪ ଅଗଷ୍ଟ)କୁ ମନେ ପକାଇ ଏହି ଦୁଇଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଭାରତର ବିଭାଜନର କାରଣ ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁସ୍ତକରେ NCERT ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
India-China Relations: ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ସୋମବାରଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
MEA Ministry welcomed Trump-Putin Alaska meeting: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଲାସ୍କାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ।