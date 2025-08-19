TOP 10 News: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା NEET ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏସିଆ କପ୍‌ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଖବର

Top 10 News Headlines: କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲେନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 19 August 2025: Cabinet Decision: କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲେନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୮୩୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତୀନ ଗଡ଼କରୀ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Ex-Assistant Engineer Sentenced: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏଷ୍ଟିମେଟର) କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
Odisha Vigilance arrests Angul Irrigation Engineer: ଓଡି଼ଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ବେହେରାଙ୍କ ଆୟର ଜ୍ଞାତ ଉତ୍ସଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ ଅଫିସ ରୁମ୍, ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
PM Modi Meets Wang Yi: ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗ ୟି ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Central big announcement regarding import of raw cotton: କଞ୍ଚା କପା ଆମଦାନୀ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା। କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶ ସେସ୍ (AIDC) ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼। ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏଁ ବୈଧ ରହିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
NEET PG 2025 Result OUT: NEET PG 2025 ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ NBEMS ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ natboard.edu.in ରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। NBEMS ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପୁନଃ-ମୋଟ କରାଯିବ ନାହିଁ।
Manmohan Singh News: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବିକାଶରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Vice President Election 2025: ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
Team India's squad for the Asia Cup 2025: ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ BCCI ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୯ ରୁ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ କମିଟି ଏକ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି।
Womens ODI World Cup India Squad: ବିସିସିଆଇ ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଓପନର ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର ଫେରିଛନ୍ତି।