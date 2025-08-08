Top 10 News Headlines: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 8 August 2025: H1. CM Majhi's Appeal for Raksha Bandhan: ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ସମେତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା 'ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ' ସ୍ଲୋଗାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କାରିଗର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ।
H2. BJD unlikely to support NDA in VP poll :ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ମହେଶ ସାହୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଦଳ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ।
H3. Congress Stages Dharna At DGP Office: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଶୁକ୍ରବାର କଟକର ଡିଜିପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଏବଂ ପୁରୀର ବଳଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି।
H4. Kendrapara Teen gets 20 years RI: ଓଡ଼ିଶାରେ POCSO ଆଇନ, ୨୦୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ମାମଲାରେ ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍-କମ୍-ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେନୁଆ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଆନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
H5. Odisha Weather Update: ଚଳିତ ମାସ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କାରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମେତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।
H6. Villagers Nab Drug Peddler In Soro: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଠାଣ ମହଲ୍ଲାରେ ସଚେତନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଇଟୁଆ ଗାଁର ରହିମତ ଅଲି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।
H7. Income Tax Bill 2025 Withdrawn: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟକର ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ୨୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସରକାର କମିଟିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
H8. NCERT Syllabus Changes 2025: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT)ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ସାମ ମାନେକଶା, ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ବ୍ରିଗେଡିୟର ମହମ୍ମଦ ଉସମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡାଯାଇଛି।
H9. Modi Cabinet took 5 important decisions: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଏଲପିଜିରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡିତ।
H10. PM Modi Speaks With Putin: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।