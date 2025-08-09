TOP 10 News: ୩୩୪ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତାକୁ ବାତିଲା କଲା EC, ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ସରକାର, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Zee OdishaTop 10 News

TOP 10 News: ୩୩୪ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତାକୁ ବାତିଲା କଲା EC, ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ସରକାର, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୩୩୪ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:00 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines 9 August 2025
Top 10 News Headlines 9 August 2025

Top 10 News Headlines 9 August 2025: CM Majhi releases third installment of Subhadra Yojana: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୩ୟ କିସ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।  

Odisha weather update: ଆଜି ଆଇଏମଡି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Jeypore To Bhubaneswar Vande Bharat Exp Soon: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଯୋଡ଼ା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ହେବ।

Minor Girl Killed In Road Accident In BBSR: ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆଠ ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଭାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଝିଅ ଏବଂ ଆହତ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।

IAF Chief Reveals Details of Operation Sindoor: ଶନିବାର ଦିନ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ୍ ଏପି ସିଂହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି। ଆମେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିନାହୁଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ୫ଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ।

Indian Railways Offers 20 percent Discount: ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ 'ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି।

PM Modi Celebrates Raksha Bandhan 2025: ଶନିବାର ସାରା ଦେଶରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ପର୍ବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ୭, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ।

SC Committee To Administer Bankey Bihari Temple: ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ଜୀ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି> ଯାହା ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। 

India welcomes Trump-Putin summit: ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲାସ୍କା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭାରତ ଶନିବାର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି।

EC delists 334 unrecognised political parties: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୩୩୪ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶରେ କେବଳ ୬ଟି ଜାତୀୟ ଦଳ, ୬୭ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ୨୫୨୦ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି।

