Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ଗଣେଶ ସମେତ ୪ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଣେଶ ନାଁରେ ୧ କୋଟି ୧୦ ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା । ତେଲେଙ୍ଗାନା ନାଲଗୋଣ୍ଡାର ଗଣେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିଲା । SOG, CRPF, BSF ଯବାନଙ୍କ ୨୩ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ରେ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି।
Headlines 02- କାନାଡାରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଶିବାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ଟୋରଣ୍ଟୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କାରବୋରୋ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଶିବାଙ୍କକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 03- ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ । ନୂଆବର୍ଷରେ କାହାକୁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳର ସଭାପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ । ଦଳର ସଭାପତି ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୂପିନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି । କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଗଲେ ବିଜେଡ଼ି ଭାଗ ହେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଛାଡି ବିଜେଡ଼ି ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ୧୦୧ ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ 'ସଦୈବ ଅଟଳ' ସ୍ମାରକୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁଲୁଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଗୁଲୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯିବା ସବ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଲୋକ ଧମକ ଦଉଥିବା କହିଥିବା ସମୟରେ କାହାରି ନାଁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଧମକ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Headlines 06- ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ୱଲପୁର ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ବାସୁଦେବ ଭୋଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରେଡ୍ ସମୟରେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ୧୬ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ କୋଠାଘର ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
Headlines 07- ଚାନ୍ଦବାଲି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତ୍ବରିତ୍ ତଦନ୍ତ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଭଲ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।
Headlines 08- ଭୁବନେଶ୍ବର ସତ୍ୟ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାବେଳେ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
Headlines 09- ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ୩ ତାରିଖ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ୩ଟି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଯାହାର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ୩ଟି ଖଣିରେ ୧୫୮୬ କେଜି ସୁନା ଥିବା ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ଠିକ୍ ଭାବେ କିପରି ନିଲାମ ହେବ ସେନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ।
Headlines 10- ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଦିନ । ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଧରାପୃଷ୍ଟକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସାରା ବିଶ୍ବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବଡ ଆଡମ୍ୱରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।