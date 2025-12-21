Top 10 News: ରେଳଭଡା ବୃଦ୍ଧି, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବିକଶିତ ଭାରତ-ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) VB-G RAM G ବିଲ୍-୨୦୨୫ । MGNREGA ବଦଳରେ ଏଣିକି ଲାଗୁ ହେବ VB-G RAM G ଆଇନ । ମଜୁରି ରୋଜଗାରର ନିୟମିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୧୦୦ ଦିନରୁ ୧୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ଅଣକୁଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା ।
Headlines 02- କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁନା । କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା । ଅବହେଳା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚାପ, ବିଷକ୍ରିୟା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସମେତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର୍, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସଂପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦିନଦ୍ଵିପହରେ ପୁଣି ଜଣେ ନାବାଳିକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ? ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଲୋକଙ୍କ ସରକାର'ର ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା କରୁଥିବା ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ତ?
Headlines 04- ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନଖୋଲା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ୱିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ । ଆମେ ମାନିଛୁ ଆମର ହୃଦୟର ମୋଉଡମଣୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା କାହିଁକି ଉଠୁଛି ? ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନେକ ସେବା ସେ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ଉଚିତ ।
Headlines 05- ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କୃଷକ ସମାବେଶରେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରି ଖୁବ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ମଞ୍ଚରେ ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଫଟୋ ନ ଥିବାରୁ ଅସନ୍ତେଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଆମେ ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲୁ ଏବେ ଆମ ସରକାରରେ ଆମେ ଅପମାନିତ ହେବୁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ ସୀମାନ୍ତ ଦଇଡ଼ାପାନି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ଗରିଆବନ୍ଦର ମେନପୁରରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ମୋର୍ଟାର ଲଞ୍ଚର ଓ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 07- କୋଟିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ସବୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ରାସନକାର୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ପାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତାଲିମକେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ରେଳବାଇ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନୁସାରେ ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
Headlines 09- ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି । ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ରବିବାର ଦୁବାଇର ICC ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । ୩୪୭ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ । ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ୧୫୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
Headlines 10- ଶୀତର ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।