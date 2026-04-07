Top 10 News: ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Trending Photos
Headlines 01- ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ଜରିଆରେ ଏପରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ରାତିରେ ମରିଯିବ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି ବୋଲୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ହେବ । ହୁଏତ କିଛି ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, କିଏ ଜାଣେ? ୪୭ ବର୍ଷର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଈଶ୍ୱର ଇରାନର ମହାନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟିଏ ଲୋକ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜସ୍କିଆନ । ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବଜେଟ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ‘ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମ ବଜେଟ’ରୋ ଯୋଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବଜେଟ କେବଳ ଆୟ-ବ୍ୟୟର ତାଲିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଉନ୍ନତି ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- କାଳିମେଘା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି। ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏକ ନୀତିହୀନ ସରକାରରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ବିଜେପିର କୁଶାସନର ପରିଣାମ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି।
Headlines 04- ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରୋକ୍ଷ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଏ, ନବୀନ ବାବୁ ରାଜ୍ୟରେ ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ଭାବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଲେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ । ୨୪ ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କିପରି ଅଛନ୍ତି ତାହା ନବୀନ ଜାଣି ପାରିବେ । ବିରୋଧୀଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଗଞ୍ଜେଇ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏକ ବିଶାଳ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରିଗେଜୁ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୨,୮୧୧ କେଜି (୨.୮ ଟନ୍) ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ବିଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୨ ଟନରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି।
Headlines 06- ନବୀନ ନିବାସରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବିଜେଡି ନେତା । ପୂର୍ବରୁ ବିଂଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରେ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ହେବ । ଯାଜପୁରରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବ ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ତରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ତାହା ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ଖୁସି ହେବା ସହ ସେହି ତରିକା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ୍ ଓରାମ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହ ଜଡିତ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଉଭୟହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗାମୀ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 08- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ୱିଲସନ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହର ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୱିଲସନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ନୂତନ ସିଇଓ ଚୟନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
Headlines 09- ୨୦୧୬ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୬ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ASI ଭଗବାନ ସାହୁ, ହାବିଲଦାର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର, ୪ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୬ରେ ଘରୋଇ କଳିକୁ ନେଇ ସରୋଜ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଜତରେ ସରୋଜଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଇ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ NHRC ।
Headlines 10- ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଯାତ୍ରା ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ହେବ । ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ରେ ଦିଅଁ ବିଜେ, ୪ଟାରେ ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ଏବଂ ରାତି ୧୦ଟାରେ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ।