Top 10 News: ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:52 PM IST

Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କୁଚବିହାରରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟିଏମସିକୁ "ଦୁର୍ନୀତିର ଜନନୀ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ଭୟର ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ। 

Headlines 02- ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଇରାନକୁ ଅଶାଳୀନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଳି । ଇରାନ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉ ନ ଥିବାରୁ ଗାଳିଗୁଲଜ । ଟ୍ରୁଥ୍‌ ସୋସିଆଲ ଜରିଆରେ ରୋଷ ଝାଡ଼ି ଗାଳି କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଇରାନ୍‌ରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡେ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ଡେ କହି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲ ନଚେତ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ ଲେଖିଲେ ।

Headlines 03-  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 04- ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳପଥ ଜୋନ୍‌ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳପଥରେ ସାମିଲ୍‌ କେତେକ ଷ୍ଟେସନ୍‌ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ । ପଲାସା-ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ସେକ୍ସନରେ ୭ଟି ଷ୍ଟେସନ୍‌ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନ୍‌ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ, ମାଲ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ । ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ରାଜସ୍ୱରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ।

Headlines 05- ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ୬୫୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୬୫୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ନେଇ ECIଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି । ଟଙ୍କା, ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପୁଡୁଚେରୀରୁ ଜବତ ହୋଇଛି । ୪ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ।

Headlines 06- ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ସିନିଅର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ୨ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ର ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅମ୍ବାଦଳା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରଡ୍ ଓ ବାଡ଼ିରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ।

Headlines 07- ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ୍‌ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ରେ ସିରିଏଲ୍‌ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

Headlines 08- ଇରାନ୍‌ରୁ ନିଜ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆମେରିକା । ଭୀଷଣ ଗୁଳିମାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ F-15 ବିମାନର ନିଖୋଜ ପାଇଲଟ ଆମେରିକା ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । F-15 ବିମାନକୁ ଇରାନ ମାରି ଖସାଇବା ପରେ ପାଇଲଟ୍ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଇରାନ୍ ।

Headlines 09- ସୋମବାର ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପଇତାଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରଠାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପଇତା ଲାଗି ସେବା ଦଇତାପତି ସେବକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଟୀ ଗତ ସେବା ଅଟେ । ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କଠାରେ ଦୈନଦିନ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁର ପଇତା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ।

Headlines 10- ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି କାଳବୈଶାଖି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟ୍ବିନ୍‌ ସିଟି ଆକାଶରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା । ଉଭୟ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରୂପ ପାଗ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପବନ କାରଣରୁ ଗଛ ପଡ଼ି କୋଦଳା-ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହୋଇଛି । ଏକାଧିକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

