Top 10 News: TVK ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କାଳବୈଶାଖି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ବାଲିଅନ୍ତା ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଙ୍ଗ୍ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବୈଠକ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 02- TVK ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । କାଲି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ବିଜୟ । ଚେନ୍ନାଇର ନେହରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶପଥ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୧୩ ଭିତରେ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 03- ବାଲିଅନ୍ତା GRP କନଷ୍ଟେବଲ୍ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୧କୁ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟପଟେ GRP କନଷ୍ଟେବଲ୍ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା । ମୋ ପୁଅକୁ ୪୦ରୁ ୫୦ ଜଣ ପିଟି ମାରିଦେଲେ ତେବେ ଏତେ କମ୍ ଗିରଫ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଭଳି ପୁଅକୁ ଡାଲା ଅଟୋରେ ପକାଇ ନେଲେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ବେଳେ କେହି ରକ୍ଷା କଲେନି ।
Headlines 04- ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ସେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 05- ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଆଉ ଜଟିଳ ନାହିଁ, ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି AG । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି । ମହାନଦୀରେ ଜଳ ରାଶି କେତେ ତାକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ୨ ରାଜ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରୀ ୧୫ ଥର ବୈଠକ କରି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରିପୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ବାରା କୌଣସି ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । କିଛି ଲୋକ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ଯାଇଥିଲେ । ୭ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଦାଲତି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆଗେଇ ନଥିଲା । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପିତାମ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ । ମାମଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ । ଗୃହ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପିଙ୍କ ମତାମତ ମାଗିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ । ସରକାରୀ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦ୍ବାରା ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
Headlines 07- ଗୁଜରାଟ ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପହୃତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ୯ ଲକ୍ଷ ବାକି ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଘରେ ପୂରାଇ ପିଟିଲେ । ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ୧୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏଥିସହ ଅପହରଣ କରି ୩୩ ଲକ୍ଷ ନ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ଧମକ । ସୂଚନା ପାଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ପୋଲିସ ।
Headlines 08- ପଞ୍ଜାବର ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜିବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି । ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ, ଫେମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଚଢାଉ ପରେ ଇଡି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Headlines 09- ବଲାଙ୍ଗିର ବରକାନି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ୨ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ କରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ୨ ଅଧିକାରୀ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦର ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛି ।
Headlines 10- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଓ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ରହିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାଵରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ହୋଇଛି । ବାଙ୍କୀ-କଟକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି । ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ହଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ଓ ଡମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ।