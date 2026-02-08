Top 10 News: ରାୟପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ, ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିଲା ନେପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ରାୟପୁରର ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନକ୍ସଲବାଦ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲବାଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ୫୦ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଇ ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Headlines 02- ବିଜୟପୁରା ବାବଲେଶ୍ୱର ତାଲୁକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗାଁରେ ଏକ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ରେଡ୍ ବାର୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଲାବୁରାଗିରୁ ବେଲାଗାଭି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଧନ ସରିଯିବା କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
Headlines 03- ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଜେଲ୍ରୁ MKCG ମେଡିକାଲ୍ ନିଆଯାଇଛି । ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ MKCG ମେଡିକାଲ୍ ନେବାବେଳେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା।
Headlines 04- ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (ଡିଏସି) ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Headlines 05- ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ର ମୁଖ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ RSS ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ସୀମାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ମୋହନ ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ୧୨୫ ନିୟୁତ ହିନ୍ଦୁ ନିଜକୁ ଏକା ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇ ଲଢ଼ିବେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଢାଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ।
Headlines 06- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଲୁଟେରା। ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ଅତିଥି ବେଶରେ ଆସି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଟଙ୍କା ବ୍ । ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ସଂଗୀତ ସେରିମୋନୀ ବେଳେ ଲୁଟପାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ କରିବାକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 07- କାର୍- ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୨ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ଓ ୫ ଗୁରୁତର ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ୍ ପାତିସୋନପୁର ଗ୍ରାମର । ପରିବାର ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦି ଗାଁରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଚିକିଟି ପାତିସୋନପୁର ୨ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ CMRFରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 09- ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଲଢେଇରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୪ ରନରେ ହାରିଛି ନେପାଳ । ୧୮୫ ରନର ପିଛା କରି ନେପାଳ ୧୮୦/୬ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତିମ ବଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନାକେଦମ୍ ହୋଇଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଥିବା ସମୟରେ ହୃଦୟ ଜିତିଛି ନେପାଳ ।
Headlines 10- ୧୨ ତାରିଖ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟକୁ ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୧୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଧର୍ମଘଟ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।