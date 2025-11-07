Top 10 News: ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆପଡା ରାଜନୀତି ତାତି ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Headlines 01- ଜନତା ମୈଦାନରେ ୮୪ତମ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ସମାବେଶର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ । ନଭେମ୍ବର ୧୦ ଯାଏଁ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗାଡ଼ି । 'ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ । ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ'
Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦେଶରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ପାଖରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ । 'ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା' ଏବଂ 'ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆବଶ୍ୟକ', 'ଏଥିସହ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର, ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ' ।
Headlines 03- ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ୨୦୯ ଆଇନଜୀବୀ । ବ୍ରହ୍ମପୁର SDJM କୋର୍ଟରେ ୱକାଲତନାମା ଦାଖଲ କଲେ ଆଇନଜୀବୀ । ପୂର୍ବରୁ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଓକିଲ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ୱକାଲତନାମା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ନାହିଁ ଦର୍ଶାଇ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
Headlines 04- ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ସରଗରମ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ । ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି । ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ନବୀନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲା ଟିମ୍ । ଆଜି ନବୀନ ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଖରିଆର ରୋଡ୍ରେ ରୋଡ୍ ସୋ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ନବୀନ ।
Headlines 05- ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ନବୀନଙ୍କ 'ବେଇମାନ୍' ଓ 'ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି' ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ଦେଖୁଛି ବିଜେଡି । ବସ୍ତୁର ଚୋରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ ବୋଲି ସମ୍ୱିତ କହିଥିଲେ ।
Headlines 06- ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,'୨୦୧୪ ପରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି', ୧୧ ବର୍ଷରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି', ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶର ସଡ଼କପଥ ବିକଶିତ ହୋଇଛି', ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଭିଜନ୍ ରଖାଯାଇଛି, '୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ହଜାର କିମି ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି', ଏଥିସହ ପୋର୍ଟ, ରାସ୍ତା ଓ ରେଳପଥର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି' ।
Headlines 07- ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ୩ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । NH ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହଟାବାକୁ NHAIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ବାଟମଙ୍ଗଳା ରାସ୍ତା ହାଟପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରି ୧୫୦ ଗ୍ରାମ୍ର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି । ଏଥିସହ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
Headlines 09- ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍ ରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଯିବ । ସିଲିକନ୍ ଟେକ୍ ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକର ବି ହେବ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ । ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ ଶଙ୍କର । ବିଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Headlines 10- ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ ସଂଗୀତର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଖାଣିବା ସହ ଆଜିର ଦିନକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଏନ ଓ ଷ୍ଟାମ୍ପର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।