Top 10 News: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ UPSC ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ UPSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଡିଜିପି UPSC ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ର ନୂଆ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚୟନ ନେଇ ବୈଠକ ହେବ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓ ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ୩ IPS ଅଫିସର୍ଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ କରିବେ UPSC କମିଟି ।
୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ମାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
Headlines 02- ବାୟୋମାସ୍ ଏବଂ ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୋମାସ୍ (CBG) କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବରଧନ ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୨୩,୭୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଆସାମରେ ଏକ ଚାରି ଲେନ୍ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
Headlines 03- ଗତକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ, ମୋହନ ଭାଗବତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମାଜିକ କାରଣରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିବ।
Headlines 04- ମେଟା' ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋ କୋର୍ଟ । ୫୬୭ ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦେବାକୁ 'ମେଟା'କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
Headlines 05- ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା 'ଛାତ୍ରୋଂ କି ଗୁଞ୍ଜ' ସ୍ଥାନ ବୁକିଂ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି 'ଛାତ୍ରୋଂ କି ଗୁଞ୍ଜ' ଅଭିଯାନ । ଛାତ୍ର ସମାବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ।
Headlines 06- ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ହସ୍ତତନ୍ତ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ । ବୁଣାକାର, କାରିଗରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସମର୍ପଣକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାର । ଆମ ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ବଜାରରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କାରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ୨ଟି ବାଇକ ଓ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି । ଗୁରୁତରମାନେ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ୍ ଓ ମଧୁବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 08- ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି ଜଳକା ନଦୀ ଜଳସ୍ତର । ବସ୍ତା ମଥାନୀ ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନଦୀ । ବିପଦ ସଂକେତ ୬.୫୦ ଫୁଟ୍ ଥିବା ସମୟରେ ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ୬.୫୬ ଫୁଟ୍ ରହିଛି ।
Headlines 09- ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ। ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଟଣା ମହାରାଜାଙ୍କ ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରୁ ନୂଆଖାଇଁ ଲଗ୍ନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟା ୩୬ ମିନିଟରୁ ୧୦ଟା ୧୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ବେଳା ରହିଛି।
Headlines 10- ଆଜିଠାରୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଅରୋଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ୱଲପୁର, ବରଗଡ, ଦେବଗଡ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିକୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।