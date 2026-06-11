/Top 10 News: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ ଚେତାବନୀ, ଆଜିଠୁ ସକ୍ରିୟ ଏଲ୍‌ ନିନୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ହମ୍ଲା ହେବ' । ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପ ସହ ସମସ୍ତ ତୈଳ ଉତ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଭେନେଜୁଏଲା ପରି ସମସ୍ତ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସେଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବୁ' । 'ଇରାନ୍ର ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା, ରାଡାର ସମେତ ସବୁ କିଛିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବୁ' ।
Headlines 02- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ ବରିଷ୍ଠ IPS ତଥା STF ଏସ୍ପି ସ୍ବାତୀ ଏସ୍.କୁମାର । IB ଜଏଣ୍ଟ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ସ୍ୱାତୀ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ ନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି । ୨୦୧୭ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IPS ସ୍ବାତୀ ଏସ୍.କୁମାର । ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ STF ଏସ୍ପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଥିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ ।
Headlines 03- ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 04- ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟିଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି । ଦେବାଶିଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, TMC ଭଳି ସ୍ଥିତି ବିଜେଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଖୋଲାଖୋଲି, ତାହା ବହୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି । ଆଜି ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବି ।
Headlines 05- ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ । ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟ ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇଛି । ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- CMOରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାନ୍ । ‘ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଫାଇଲ ହଜିନି, କେବେ ହଜିଛି କିଏ କହି ପାରିବ’ବୋଲି ମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ‘ଯଦି ଫାଇଲ୍ ହଜିଛି ଏତେ ଦିନ ଧରି ସରକାର ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ କି? ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ଚୁପ ବସିଥିଲେ, କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇ ପାରେ ? ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ବି କରି ପାରିବେ ବୋଲି ମୁନା ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି MCL ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ସ୍ଥିତ MCLର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର । MCL କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ନିଟ୍ (UG) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଆଡ୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ OSRTC ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାଇପାରିବେ । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ନିଟ୍ (UG) ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ହେବ । ରାଜ୍ୟର ୧୩୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୬,୯୮୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଫେଇ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ହେଲେ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ସଫେଇ ପାଇଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା । ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ ୨ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବାକୁ କିଭଳି ମିଳିଲା ସିଗନାଲ୍ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆଜିଠୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏଲ୍ ନିନୋ । ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆମେରିକାର NOAA । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଲ୍ ନିନୋ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନୀୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ।