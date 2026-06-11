Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ ଚେତାବନୀ, ଆଜିଠୁ ସକ୍ରିୟ ଏଲ୍‌ ନିନୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ ଚେତାବନୀ, ଆଜିଠୁ ସକ୍ରିୟ ଏଲ୍‌ ନିନୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 11, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:56 PM IST
Top 10 News: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ ଚେତାବନୀ, ଆଜିଠୁ ସକ୍ରିୟ ଏଲ୍‌ ନିନୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ IPS ସ୍ବାତୀ ଏସ୍‌ କୁମାର
Odia News43 min ago
2
Ethanol Blended Petrol54 min ago
3
Odia News2 hrs ago
4
nipah virus symptoms12:27 PM IST
5
Odisha Politics12:20 PM IST