Top 10 News: USA ଆଗରେ ୧୬୨ ରନ୍‌ ଟାର୍ଗେଟ୍, ମହାନଦୀ ରାଜନିତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ । ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ପଦ ଖାଲି ଥିବାରୁ ୯ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି AG ପୀତାମ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
Headlines 02- ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କ'ଣ ଆନ୍ତରିକତା? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ନେଇ ଆଜି ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନାହିଁ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ'ଣ?
Headlines 03- ନବୀନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ମହାନଦୀ ମାମଲାରେ ପିତାମ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁହ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା । ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲିଗାଲ ଟିମ ରାଜ୍ୟ ରାଜ କୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ପଇସା ଟିକର ସୁଫଳ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଧାରା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ।
Headlines 04- ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା BCPPER ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାର (Economic Plan) ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତିଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ରାଜୀବ ଗୌବା ଏବଂ ସିଇଓ ବି.ଭି.ଆର୍. ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 05- ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ୨ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ବରଗଡ଼ ସହର । ହାଟପଦା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କାହିଁକି ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ୨ ଦିନ ତଳେ ହାଟପଦା ସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ସେହି ଘଟଣାରେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଆଜି ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Headlines 06- ଆନନ୍ଦପୁର ଘଷିପୁରା ଥାନ ଟୁକୁଣା ଗାଁରେ ଘରେ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ନିଆଁ ଲାଗି ପରିବାରର ୫ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ବାପା, ମାଆ, ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହ ଆଉ ୨ ସଂପର୍କୀୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଷିପୁରା ଥାନା ଟୁକୁଣା ଗାଁରେ ଘରେ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ୫ ଜଣ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ୍ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ ୯ ହଜାର ବୋତଲ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
Headlines 08- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଜୀବନ ନେଇଛି ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ନାରାୟଣ ବାରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନବନ୍ଦର ରୋଡ୍ ବା ଏକାମ୍ର ରୋଡ୍ରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ (Affidavit) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 10- ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପରେ USA ଆଗରେ ୧୬୨ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଭାରତ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୬୧/୯ ରହିଛି । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନାହାନ୍ତି । ରିଙ୍କୁ ସିଂ ୬, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଏକା ଲଢ଼ିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ୪୯ ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୮୪ ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଶେଷ ଓଭରରେ ୨ ଛକା ଓ ୨ ଚୌକା ସହ ୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ।