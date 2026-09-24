/Top 10 News: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ୍, ନକଲି ସିମ୍‌ କାର୍ଡ ପାଇଁ ୩ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ପୁରୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ । ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ-ଓଡ଼ିଶା ମାରିଟାଇମ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଗୃହରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ରାଉରକେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପରିଣତ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଗୃହରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବଜେଟ୍ରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଉନ୍ନତୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅମର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ୨ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖରୁ ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ବାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କଲଭର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ରାଲେଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲଭର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ନୂଆଟେକପଦରରୁ ପୁରୁଣା ଟେକପଦର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗିଛି । କଲଭର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଏକାଧିକ ଗାଁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ।
Headlines 05- ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। କୋରାପୁଟରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପାହାଡ଼ିଆ କାଦୁଅ ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।
Headlines 06- ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ନକଲି ସିମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚପୁଟର ସୂରଜ ବାଗ (୨୪), ସିନାପାଲିର ମାଳତୀ ଓରାମ ଓରଫ ମାଳା (୨୯) ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ମୋତିଝରଣର ପାପୁ ଓରଫ ଶେଖ ପରୱେଜ (୩୨)। ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନା ମାମଲା ନଂ-୩୪, ତା. ୨୨.୦୯.୨୦୨୬ର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହି ନକଲି ସିମ୍ କାରବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
Headlines 07- ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବେହଲ ଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ । ଘାଟିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧାରିକୋଟ ଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧସି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ସମ୍ବଲପୁର ବଶିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୧୫୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ, ରାଧା ଜନ୍ମଭୂମି ବର୍ଷାନା, ଗିରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ୍, ପ୍ରେମ୍ ମନ୍ଦୀର, ନିଧିବନ୍, ଅକ୍ରୁର ମାର୍ଗ ଆଦି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
Headlines 09- ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୭ ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା । ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୭ ବ୍ଲକ, ୧୨୭ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୭୩ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୫ ସହରାଞ୍ଚଳର ୨୦ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୮୦୮୨ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଗୃହରେ MMDR ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ଖଣିରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୪୬ ହଜାର ୩୯୬ କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ୨୧ ହଜାର ୫୮୬ କୋଟି ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।