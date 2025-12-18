Advertisement
Top 10 News: ଲୋକସଭାରେ VB G RAM G ବିଲ୍‌ ପାରିତ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:57 PM IST

Top 10 News: ଲୋକସଭାରେ VB G RAM G ବିଲ୍‌ ପାରିତ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ଲୋକସଭାରେ VB G RAM G ବିଲ୍‌ ପାରିତ ହୋଇଛି । MGNREGA ବଦଳରେ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ VB G RAM G ବିଲ୍ ।‌ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୪ତମ ଦିନରେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ "ଜୀ ରାମ ଜୀ" ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ଗୃହ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Headlines 02- ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।  ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 03- ପୁଣି ଖାକିରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ଦଶମନ୍ତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁକ୍‌ମା ହାଁସଦା । ଏକ ମାମଲାର ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଥାନାରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଦଶମନ୍ତପୁର ଥାନା ଭିତରେ IICଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ।

Headlines 04- ଭୁବନେଶ୍ବର TPCODL କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦମୂଳକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଟାଟା ପାୱାରର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି । ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେଡି ।

Headlines 05- ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବରେଇପାଲିରୁ ବାଇକ୍‌ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା । ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ।

Headlines 06- କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ବେକ ଚିପି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୂପ ଦିଆଗଲା କିପରି ବୋଲି ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧଝରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୂପ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉନି ? ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁଥିଲେ କଣ, କାହିଁକି ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

Headlines 07- ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ । ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 08- ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଙ୍ଗଲି ଅଧିବାସୀ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । କୋୟା ଜନଜାତିର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ । ପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ଅଭିଯୋଗର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ଦିଆଯିବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପି କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ୩ ଦିନ ଭିତରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 09- ମାଓ ନିପାତ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଲିଛନ୍ତି ୩ ନକ୍ସଲ। ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାପାଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଶତାଧିକ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ଡିଆରଜି ଯବାନ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ । ସେପଟେ, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷିୟା ନାବାଳକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ବାଙ୍କୋ ଖଣି ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 10- ଧଉଳି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହାତୀ ଓରଫ ଜୋକର ହାପିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପେସାଲ ସ୍କ୍ବାଡ୍‌ ଓ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

