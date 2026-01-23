Advertisement
Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦେବ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦେବ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 03:57 PM IST

Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦେବ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସାକ୍ଷୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ।

Headlines 02- ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଳମ୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହୋଇଥିଲା । ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନ ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣକୁ ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ । ଆମେ ଖୁଵ୍‌ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିକଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 03- ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାର୍‌ ଜିତ୍‌କୁ ଭୟ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ୩/୪ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଦଳ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ । ଦଳ ଭିତରୁ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ବି କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ ।

Headlines 04- ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନାୟକ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନାୟକ ଭାବେ ଦେଶର ଦଶା ଓ ଦିଶା ବଦଳାଇଥିଲେ ନେତାଜୀ । ୧୩୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ । ICS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରି ନ ଥିଲେ । ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଅରୋବିନ୍ଦୋଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ଥିଲେ ନେତାଜୀ ।

Headlines 05-  ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରଥମଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ନେତାଜୀଙ୍କ ୧୨୯ ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

Headlines 06- ଆଜି ମାଘମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରେ ସବୁଠି ଦେବୀ ସରସ୍ବତୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ସହର। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭକ୍ତିପୂତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବଡ଼ ଅପରେସନରେ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟିର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ଅନଲଦା ତଥା ବାଙ୍କ ପଥର ଖଣିରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍‌ର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଅନମୋଲ ନିହତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ସରଣ୍ଡା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୬ ନକ୍ସଲ ସଫା ହୋଇଛନ୍ତି ।

Headlines 08- ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 09- ପୁରୀରେ ନବକଳେବର ରୋଡରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ ଚଢିଯିବା ଫଳରେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । CRUT ପକ୍ଷରୁ ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 10- ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରଥ କାଠ । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହିସାବରେ ଆଜି ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଦଶପଲ୍ଲା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ ୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ୪୦ ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ୪୩ଟି ଧଉରା କାଠ ରହିଛି । ରଥନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୮୬୫ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପହଞ୍ଚିବ ।

