Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶକ ନିରାଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶକ ନିରାଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:58 PM IST
Top 10 News: କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶକ ନିରାଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
“ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ”ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Odia News2 hrs ago
2
crime news2 hrs ago
3
crime news2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News12:05 PM IST