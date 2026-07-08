/Top 10 News: କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶକ ନିରାଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଓୟୁଏଟି କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ “ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ”ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ।
Headlines 02- ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଦ୍ରୁତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜି ‘ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (e-Zero FIR)’ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
Headlines 03- ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସକାଳ ୧୦.୨୫ ମିନିଟ୍ ରୁ ୧୦ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ, ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଏଜି ଛକ, ବାମ ମୋଡ, ଲୋକଭବନ ଛକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଓୟୁଏଟି ଛକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ମ ୧୨ଟା୨୫ ମିନିଟରୁ ୧୨ଟା୪୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓୟୁଏଟି ଛକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଲୋକଭବନ ଛକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Headlines 04- ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଇପିଏଫ୍ଓ ସୁଧ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ୧୫ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ୩୪ କୋଟି ଧାରକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮.୨୫% ସୁଧ ୧୫ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ୩୪ କୋଟି ଧାରକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ।
Headlines 05- ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ 'ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ' ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲୋକ ସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୨୨୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ମାତ୍ର ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଥିଲା।
Headlines 06- ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ରେଭେନ୍ସା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । କଳା- ୮୧%, ବାଣିଜ୍ୟ ୮୨.୪୦%, ବିଜ୍ଞାନ ୯୩.୪୦% ରହିଛି । କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ କଟ୍ ଅଫ୍ର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ HSC । ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ HSC କଳାରେ ୮୦.୬୭%, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୮୧.୨୦% ରହିଛି । ବିଜ୍ଞାନ କଟ୍ ଅଫ୍ର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବିଜେବି କଲେଜ୍ ।
Headlines 07- ଆଜି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଦିନ ଥିଲା। ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରୟ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। BSE-ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ୪,୭୯,୬୭,୭୪୭ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଜି ୪,୭୧,୪୫,୯୩୭କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ସେନସେକ୍ସ ୧,୬୭୭ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୬,୫୦୪ ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ନିଫ୍ଟି ୫୦ ୫୧୭ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୩,୮୮୨ ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା
Headlines 08- କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, DFOଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାରହା ଫାଶରେ ବାଘର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
Headlines 09- ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରିବାରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।
Headlines 10- ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ମାମଲାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଦାଲତ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୧୭ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ମାମଲା ନଂ. ୬୬୦/୨୦୨୪ ରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଝୁମ୍ପୁରା ଥାନା ଅଧୀନ ଝୁମ୍ପୁରା ମେଡିକାଲ କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ଶିବ ଲୋହାରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି