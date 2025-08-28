Top 10 News: ନୂଆଁଖାଇରେ ଦୁଲୁକୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜଧାନୀରୁ ଲୁଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସଭିଏଁ ଏକାଠି ନବାନ୍ନ ଖାଇଛନ୍ତି । ଗାଁ ଗାଁରେ ଢୋଲ ତାସା ବଜାଇ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ଏହି ଅବସରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜପରିବାର। ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏକାଠି ନବାନ୍ନ ଖାଇଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ସଂଗୀତା ସିଂଦେଓ, କଳିକେଶ ସିଂଦେଓ ଓ ମେଘନା ସିଂଦେଓ ! ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ।
Headlines 02- ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଭାଦରୱାହ, ଡୋଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି। ବିପଦଜ୍ଜନକ ଅଂଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି । ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରୁ ଦୁଃସାହସିକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
Headlines 03- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ୍ ସିଂ ତମାଙ୍ଗ । ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
Headlines 04- ୨୯ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୨୯ ଓ ୩୦ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଦୀର୍ଘ ୩୧ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ ନେବେ । ଉଦଯାପନୀ ପରେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ସହ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ସିଲଗେର୍ ଗାଁରେ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି ଶିକ୍ଷାଦୂତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ । ଶିକ୍ଷାଦୂତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିଜାପୁରରେ ୩୦ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତେର୍ଚ୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି । ‘ଆଇ ଆମ୍ ଡାଉନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଉଟ୍’ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି କହିପାରିବିନି; ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେ । ‘ନବୀନ ବାବୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ’,‘୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଜନାଦେଶ ପାଇଛୁ ତେଣୁ ଆଉଟ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ’, ‘ନବୀନ ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ନୁହନ୍ତି’, ‘ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷ ବନବାସ ବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା ଟାଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ’, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଟୁଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଖାରବେଳେ ନଗରରେ ଏକ କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କାର୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲାପଟପ୍, ସୁନାଗହଣା, ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 08- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାୟପୁରରେ ବସିବ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଜଳମାନବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୨୯ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
Headlines 09- ଭରତପୁର ଥାନା ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବଚକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ତା ଠାରୁ ୨ ଶହ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା, ୧ ଲକ୍ଷ କ୍ୟାସ୍, ବାଇକ୍, ଲୁହା ରଡ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯୁବକ ଜଣକ କଟକର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ । ଚୋରି କରିବା ଅପରାଧ କିପରି ଏହା ରୋକା ଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ।
Headlines 10- ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ହିମାଚଳ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଜମ୍ମୁରେ ଦିନସାରା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ମଧ୍ୟମଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।