Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ସଭାପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ୨୦୨୫-୨୬ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟକରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି GST ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ଏହି ସର୍ଭେରେ ମିଳିଛି।
Headlines 02- ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଡିଆରଜି ଟିମ୍ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ରହିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ AK-47, ଏକ ୯ ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
Headlines 03- ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପିତାମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ଆରଜି କର ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 04- ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
Headlines 05- କୋଟିଆର ସେମ୍ବୀ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାସନ୍ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ଇ-ସର୍ଭେ ବେଳେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଆକଟ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ସହ ବଚସା ଓ କଥା କଟାକଟିହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ପୋଲିସ୍ର ତାଗିଦ ପରେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ।
Headlines 06- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏସସିବି ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା । ୨ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ମାଡ଼ିବସିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା ବିଭାଗକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଡର୍ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର୍ସକୁ ସ୍କୁଟରରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
Headlines 08- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । କାଳିକାପ୍ରସାଦ ଗେଟ୍ ଓ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ଜୋନ୍ ୪ ତାରିଖରୁ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ । ଗୁଡଗୁଡ଼ିଆ ସଫାରୀ ୫ ଅପରାହ୍ନ ଓ ୬ ତାରିଖ ସକାଳେ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Headlines 09- କଳିକେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱର ଉଦାହରଣ କହିଥିଲି । ଯୁବ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ କରିପାରିବେ କହିଥିଲି । ନିଜ ବୟାନରେ ଦଳର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଥିଲି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ପରୀ" ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସ୍ଵାତି ସିନେପ୍ଲେକ୍ସରେ ପରୀର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।