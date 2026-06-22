Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ,ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UG ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ,ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UG ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 22, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:50 PM IST
Top 10 News Today: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ,ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UG ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ମିଳିଲା ୨ମାସର ଭତ୍ତା
Odisha news35 min ago
2
Odia News49 min ago
3
FIFA 202658 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Tamil Nadu Gas Leak1 hr ago