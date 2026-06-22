/Top 10 News Today: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ,ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UG ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

UK Prime Minister Resigns: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ମର ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଶାସକ ଲେବର ପାର୍ଟିରେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
Railways New Rule 2026: ଯାତ୍ରୀଗଣ ...ଦୟାକରି ...ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧୂମପାନ କରିବା ସହ ଟ୍ରେନରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ତୁରନ୍ତ ୨୦୦୦ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଏବଂ ଅବୈଧ ବିକ୍ରୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Lawyers Welfare: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ୪୦% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ୪୦% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
Odisha UG Admission 2026-27 Merit List Released:ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଜି ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ UG (ଡିଗ୍ରୀ +୩) ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଓଡିଶାର କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୨,୩୭,୨୦୦ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୭୮,୭୮୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨,୮୭,୩୨୭। ମନୋନୀତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୯,୧୮୨ ପୁରୁଷ, ୧,୦୯,୫୯୧ ମହିଳା ଏବଂ ୯ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। କଟକର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ ରେକର୍ଡ କରିଛି।
Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୧୯,୨୨,୫୨୫ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭,୬୦,୪୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମଇ ମାସର ପେନସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ୯୧.୫% ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ସରକାର ଜୁନ୍ ମାସର ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପେନସନ୍ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।
Keonjhar News: ଅଲେଖ ମହିମା ଦିକ୍ଷୀତ ବାବାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ପଥର କାଚି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା। ଏନେଇ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସଦରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମୁଣି ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବ ବେଳେ ସଦର ଥାନାରେ ୩୫୩/୨୬ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି ଆମୁଣି ଗ୍ରାମର ପଟେଶ୍ଵର ବାରିକଙ୍କୁ ଧରି ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Tamil Nadu Gas Leak: ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ୟୁନିଟରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୪ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏ-ହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
Gas Explosion: କତାରର ରାସ ଲାଫାନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରପ୍ତାନି ଟର୍ମିନାଲରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଟର୍ମିନାଲକୁ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୫୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ୧୮ ଜଣ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଖୋଜ ଥିଲେ ।
Heavy Rain Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଓ ୨୫ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହା ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Thalapathy Vijay Birthday: ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ୫୨ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ବେଶ ଧୁମଧାମ୍ ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।