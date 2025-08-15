Top 10 News Today: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:02 PM IST

1-ଦେଶ ପାଳୁଛି ୭୯ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି।ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ବାଧୀନତା।

 

2- ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଏକତରଫା ଥିଲା । ଆମ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଉ ନଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଆମେ ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କଲୁ। କାରଣ ରକ୍ତ ଓ ପାଣି ଏକସଙ୍ଗେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପାରିବନି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରୁଥିଲା। ଆମ କୃଷକ ମାନେ ୭୦ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷତି ସହି ଆସୁଥିଲେ।

 

3-ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି। ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା। ଆଜିଠାରୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ , ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ସାଢ଼େ ୩ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। GSTରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଥିର ଦୀପାବଳିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। GSTରେ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ।

 

4-ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବୁ। ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଦେବୁ। ଶ୍ରୀଘ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମିଶନ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱିପେନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣକୁ ଏହା ବିଫଳ କରିବ।

5-ଭୁବନେଶ୍ବର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ସଙ୍ଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ଦମନ କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଜେଲ୍‌ରେ ସମାଜରେ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପୋଲିସକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି।

6-ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୋଟାମୋଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧିର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ନିଶା କାରବାର। ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦମନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଗାଁ ଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ଦମନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଳିଛି, ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଇନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଛାଇବୁନି। ଦାଦାବଟି, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ସଙ୍ଗଠିତ ଅପରାଧରେ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ।

7-ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଫାର୍ମା ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଏକ ଫାର୍ମା କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍‌ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଆସିବେ।ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବେ। ଏହାଦ୍ବାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଫାର୍ମା ହବ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିହେବ।

8-ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ‘୭୫ ହଜାର କିମି ଉଚ୍ଚମାନର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଉ ୪ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ।ଇଞ୍ଚୁଡି, ବାହୁଡା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିପରି, ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨୧ଟି ନୂଆ NAC ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ କେଜି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।

9-ଆଜି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସପ୍ତମୀ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ଯା ଆଳତୀ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ରୁପରେ ଜେଉଡ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତିଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଛିଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଧାରୀ ମାନେ ଆଜି ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃପାଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛିସେପଟେ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତସେବା ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୭ଟାରୁ ରାତ୍ର ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି

10-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା-ଉତ୍ତର ଆନ୍ଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ୨ଟି ଲଘୁଚାପ ଆସିପାରେ। ଗୋଟିଏ ୧୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ୨୭ ତାରିଖ ବେଳକୁ । ଏହି ଟ୍ରିପଲ୍ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌମୁମୀ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣ ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ଓ ମୌମୁମୀ ଟ୍ରାପ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ।ବିଶେଷକରି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଗଜପତି, ରାୟଗଡା,କୋରାପୁଟ୍ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

 

 

 

 

 

 

Narmada Behera

