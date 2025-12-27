Top 10 Zee News Headlines: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ

ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ‘ଜନଗଣମନ’କୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୧୧ ମସିହା କଲିକତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଉଣୀ ସରଳାଦେବୀ ଚୌଧୁରାନୀ ଏହାକୁ ଗାଇଥିଲେ। ଆଜି ଗୁରୁଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ଉପଯୁକ୍ତ ତିଥି ଅବସରରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ୬୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ମୁତ୍ତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୋରାପୁଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ଗତ ୧୫ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବଢ଼ିଛି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଆବରଣ ଯୋଗୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହ ଜୀବନ ଯାପନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାୟୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏଥିରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୨୮ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଆହୁରି ୧୦୦ ବର୍ଷ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ମନୋଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦଳରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁନ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସାହସୀ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି। ୧୮ ରାଜ୍ୟର ୨୦ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଶୁକ୍ରବାରଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ବା ପରିଚୟପତ୍ର ବହନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ୨୯ ତାରିଖରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇଟି ସିଟିଂ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁୟାରୀ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଆଡ୍ମିଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିପାରିବ।