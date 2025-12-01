ପାନମସଲା, ଗୁଟଖା ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେସ୍‍ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ୧୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୩୬ଟି ରାଜନୀତିକ ଦଳର ୫୦ ନେତା ସାମିଲ ଥିଲେ। ସଂସଦର ଏହି ୧୫ ଦିନିଆ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଧିବେଶନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ସଂସଦ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁକୁ ସରକାର ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ୧୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପରମାଣୁଶକ୍ତି ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ, ବୀମା ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ, କମ୍ପାନୀ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଦେ ମା’ ତରମକୁ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭାରେ ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ଓ ଶୂନ୍ୟ କାଳକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଣିପୁର ପ୍ରଦେଶ ଲାଗି ଜିଏସ୍ଟି ନିୟମ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମଣିପୁରରେ ଏେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ରହିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ୍ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧେୟକର ନାଁ ରହିଛି ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାଠୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଧେୟକ। ଏହି ବିଧେୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନମସଲା, ଗୁଟଖା ପରି ହାନୀକାରକ ଜିନିଷ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ ଲାଗିବ। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟକୁ ୭ ଦିନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପାଇବେ ବୋଲି କମିଶନ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ଚାଲିବ। ୧୬ ଡିସେମ୍ବରରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ୧୫ ଜାନୁୟାରୀ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରେ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବାରବାଟିରେ ହେବାକୁଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଟିକଟ ବି୍କ୍ରି ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍କୁ ଭେଟିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରେ ଏହି ଟିକଟ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଏ ଜୋମାଟୋ ଆପରେ ଏହି ଟିକଟ ମିଳିବ। ୮ ଓ ୯ ତାରିଖ ଦୁଇଦିନ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଫଲାଇନ ଟିକଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ୧୯୮୮ ମସିହାରୁ ଏହିଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏଚ୍ଆଇଭି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ। ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏହି ମଞ୍ଚ। କୋଣାର୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମଞ୍ଚରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାସହ ସାରା କୋଣାର୍କ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁୟାରୀ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ନକରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ।