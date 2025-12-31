1 January 2026: ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ, ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା

1 January 2026: ଜାନୁଆରୀ ୧ ତଥା ନୂଆବର୍ଷରେ ବହୁତ ହାଲୁକାରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨ ଏବଂ ୩ ସକାଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସକାଳେ ଏହି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ।
Trending Photos
1 January 2026: ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩ରୁ ୪ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ପରେ ୨ରୁ ୩ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୩ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ତଳେ ରହିପାରେ।
ସ୍କାଇମେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଏବଂ ମୁଜାଫରାବାଦର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସମ୍ଭବ। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧ ରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ତାପମାତ୍ରା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତ ଲହରୀ
ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩ରୁ ୪ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ପରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨, ୨୦୨୬ରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରେ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପରେ ପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ୧ ତଥା ନୂଆବର୍ଷରେ ବହୁତ ହାଲୁକାରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨ ଏବଂ ୩ ସକାଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସକାଳେ ଏହି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ।
ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି
ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର, ଜୟପୁର ଏବଂ ଭରତପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମାବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଂଶ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିକାନେର, ଜୟପୁର ଏବଂ ଭରତପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସକାଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୨ ରୁ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଖାବତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବୁଧବାର ସକାଳେ ଜୟସଲମେରରେ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଶୀତକାଳୀନ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସକାଳଠାରୁ ଜୟପୁର, ଅଲୱାର, ଦୌସା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ମେଘୁଆ ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ଜୟପୁର, ଅଲୱାର, ଦୌସା ଏବଂ ଭରତପୁରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା...
ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳ ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସଞ୍ଚାଳନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ତୃତୀୟ ସର୍କୁଲେସନ୍ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶରେ ଦିନବେଳା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁର ବାକି ଅଂଶ, ପୁଦୁଚେରୀ ଏବଂ କରିକାଲରେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଷ୍କ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ସକାଳୁ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଆଇଏମଡି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Also Read: Politics News: EVMରେ ନୁହେଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହେଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି...ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ
Also Read: Peanut Side Effects: କେଉଁମାନେ ଭଜା ବାଦାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଉଚିତ୍...ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେବ କ୍ଷତି?