Nayagarh Forest Case: ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିରେ ଫଶିଗଲା ନାବାଳକ, ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

Nayagarh Forest Case: ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ତାଙ୍କ କାକା ରାମ ପ୍ରଧାନ ଗାଁକୁ ଫେରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ଭୂମିପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ।
Nayagarh Forest Case: ବୁଧବାର ଦିନ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପାହାଡ଼ର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଫାଟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିବା ପରେ ଜଣେ ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକକୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଓଡଗାଁ ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୋରାଖୋଲ ପାହାଡ଼ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାଣିପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପରେ ଶିବ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ନାବାଳକକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବ ତାଙ୍କ କାକା ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ସକାଳେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପଥର ଫାଟ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏକ ମହୁଫେଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ବାଳକଟି ମୁଣ୍ଡ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଓ ଶରୀରଟି ବାହାରକୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ନିଜକୁ ସେହି ପଥର ସନ୍ଧିରୁ ବାହାର କରିପାରି ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ତାଙ୍କ କାକା ରାମ ପ୍ରଧାନ ଗାଁକୁ ଫେରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ଭୂମିପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଓଡଗାଁ, ନୟାଗଡ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମନ୍ୱିତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଶିଶୁଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାର ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାଳକଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଡଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପିଲାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସମେତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରହିଥିଲେ।
ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ରେ, ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଫାଟରୁ ମାତ୍ର ୧୫ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଜଗର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫସି ରହିଥିବା ପିଲାଟି ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ରାମ ପ୍ରଧାନ, ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
