Road Accident: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡକୁ ଖସିଲା ବସ୍, ୧୦ ମୃତ

Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
Trending Photos
Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଚିନ୍ଦଓ୍ବାରାରେ ଘଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛିନ୍ଦଓ୍ବାରା ପୋଲିସ୍ ପଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୫୦ ଲୋକେ ବସ ଯୋଗେ ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଲୋକେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ।
ହେଲେ, ଦୁଭାଗ୍ୟ ବସତଃ ବସଟି ଉମରନଲା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନିକଟ ଚିଖଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ବସ୍ ର ଖସିବା ଶଦ୍ଧ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ଓ ଆମ୍ବଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବସ୍ ରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସପିଟାଲ୍ ନେଇଥିଲେ।
ହେଲେ, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୩ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୃତକ, ଆହତଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାରେର୍, ଗ୍ବାରା ଓ ଭଣ୍ତାରକୁଣ୍ତ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପଟେ, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୪ ଲକ୍ଷ ଓ ଆହତଙ୍କ ଲାଗି ୧ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।