New Year 2026 New Rules: ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୧୦ ନିୟମ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଲାଭରେ ରହିବେ

New Year New Rules: ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ବୃଦ୍ଧ ପେନସନଭୋଗୀ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ।
Trending Photos
New Year 2026 New Rules: ନୂତନ ବର୍ଷ କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଟିକସ, ରାସନ କାର୍ଡ, କୃଷି ଯୋଜନା, ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସେବା ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ବୃଦ୍ଧ ପେନସନଭୋଗୀ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ବର୍ଷ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏହି ୧୦ ନିୟମ
୧. ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ନିୟମ: ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
୨. ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ପରିଚୟପତ୍ର ବିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି) ଅଧୀନରେ କିସ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା (PMFBY) ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଖରିଫ ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୀମା କଭରେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
୩. ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଟିକସ ନିୟମ: ୨୦୨୬ ରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆୟକର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଫର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଅପଡେଟ୍ ନିୟମ: ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର୍ ମାତ୍ର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧୫ ଦିନ ଥିଲା। SBI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ୨୦୨୬ ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
୪. ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପସ୍ଥାନ: ୨୦୨୬ ମସିହାରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଟାବଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପସ୍ଥାନ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ।
୫. ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିୟମ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଠୋର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
୬. ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ: ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସାଧାରଣ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
୭. ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ: ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଘୋଷଣା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତାରିଖରୁ ଲାଭ (ବକେୟା) ପାଇପାରିବେ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମୌଳିକ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ।
୮. CNG ଏବଂ PNG ମୂଲ୍ୟ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ CNG ଏବଂ PNG ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହା ଯାନବାହାନ ମାଲିକ ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
୯. ସହଜ ହେବ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ନିବେଶ: ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ REITs (ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିବେଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ) କୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଇକ୍ୱିଟି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହା ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଛୋଟ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ।
୧୦. ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ-ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍: ଯଦି ଆପଣ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର, ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
Also Read: EPFO ରୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହେବ ସହଜ, ଏହି ରହିଛି ନିୟମ