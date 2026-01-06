Fight against AQI: ଭାରି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ: ଭୁବନେଶ୍ୱରର; ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ପିଏମ୍୧୦ ଏବଂ ୨.୫ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଉଛି। ଏପରି ଧୂଳିକଣା ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ୧୦ ବିନ୍ଦୁରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି।
(୧) ଏହି କ୍ରମରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମସି କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଗିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନିକ ୩-୪ ଘଣ୍ଟା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
୨. କାଠଚୂଲାକୁ ନା: ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ, କୋଇଲା କିମ୍ବା କାଠ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ଢାବା, ସ୍କୁଲ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ରୋଷେଇ ଶାଳ କିମ୍ବା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁରନ୍ତ ସିଲ୍ କରାଯିବ।
୩. କ୍ରୁଟ୍ ବସ୍ ଡିପୋ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ: ବସ୍ ଡିପୋ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ, ବସଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ ସଫେଇ ଏବଂ ଧୋଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 'କ୍ରୁଟ୍'କୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯିବ। ସେହିପରି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
୪. ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ନିଷେଧାଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଜୋନାଲ କମିଶନରମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
୫. ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଳେଣିର ବ୍ୟବହାର: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଳେଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିଇଓ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ।
୬. ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶାବଳୀ: ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ କଠିନ ଜାଳେଣି (କାଠ, କୋଇଲା) ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରି ଏକ ପରାମର୍ଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯିବ।
୭. ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଇଡକୋକୁ ସୂଚନା: ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ଏବଂ ପିଏମ୍ ୧୦ ଓ ପିଏମ୍ ୨.୫ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅତିକମରେ ତିନିଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଇଡକୋକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଇଡକୋ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବ।
୮. ବିଲଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁମୋଦନରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ: ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିଲଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି:
୯. ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଆବର୍ଜନା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ: ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ।
୧୦. ରେଡି ମିକ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ପାଳନ: ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡରର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥା: ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଭଳି