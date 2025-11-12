ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିବା କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଭାରତର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ବାବଦରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି।
କିଛି ଅଣ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶକ୍ତି ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଏଠାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂକଳ୍ପକୁ ପାଠ କରିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଆଇନର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ।
ଏହି ସଂକଳ୍ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାକୁ ହିଂସାର ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଆଚରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଏ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଶ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ମନୋଭାବ ସହ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସରକାର ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।