Hisar News: ହିସାରରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ!ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ

Hisar News: ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦାର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସ୍କୁଲ ମାଲିକଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ହିସାର ନାଗୋରୀ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମନ୍ଦିର ସୋସାଇଟିର ପରିଚାଳନାଧୀନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍କୁଲ:
ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ,ସମାଜ ସେବକ,ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ଲାଲା ଚନ୍ଦୁଲାଲ ତୟାଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮ ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ବାଡୁଗୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିସାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଣିବାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସହିତ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜମିରେ ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ,ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
-CAV ସ୍କୁଲ (ଚଣ୍ଡୁଲାଲ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବୈଦିକ ସ୍କୁଲ -ହିସାରର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ)
-ଡି.ଏନ୍. ମଡେଲ ସ୍କୁଲ
-ଜଗନ୍ନାଥ କନ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ: ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ସହରର ଅନେକ ଦାତା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତୀତରେ,ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ରାଜନୀତି, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରଶାସନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେଇଥିବା ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ ସମାଜ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଛାତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି,ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ତିନୋଟି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାତାମାନେ ଏହି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ସହିତ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାହା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀ ମିଡିଆର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍କୁଲ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛଲତା ଏବଂ ଛାଞ୍ଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗବେଷଣାରେ, ଅନେକ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୂଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ?ଏହି ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାର ମାଲିକାନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।