Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hisar News: ହିସାରରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ!ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ

Hisar News: ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:40 PM IST
Hisar News: ହିସାରରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ!ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ
Image Credit: ହିସାରରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hisar News: ହିସାରରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ!ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ
hisar news2 min ago
2
hisar news24 min ago
3
First Dengue Vaccine1 hr ago
4
Tripura DGP2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago