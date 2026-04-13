Zee OdishaOdisha TrendingRoad Accident: ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର-କାର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଧକ୍କା,୧୧ ମୃତ

Road Accident: ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର-କାର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଧକ୍କା,୧୧ ମୃତ

Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ୍।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:17 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାଣେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଭ୍ୟାନ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧:୩୦ ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ-ମୁରବାଦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୬୧ର ମୁରବାଦର ଗୋଭିଲି ଗାଁ ନିକଟ ରାଇତା ସେତୁରେ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପରେ ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଭ୍ୟାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଭ୍ୟାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତି କିମ୍ବା ଓଭରଟେକିଂ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  
ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସରର ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ନା ଦୁର୍ଘଟଣାଟି କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।

ଗୁଜୁରାଟରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:
ଗୁଜୁରାଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲଖତର-ଭିରାମଗାମ୍ ରାଜପଥରେ ରାତି ୧:୩୦ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।  ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜକୋଟରୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁଚରାଜିର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଲାସ ଚାଲିଛି।

Narmada Behera

