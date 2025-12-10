Advertisement
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା;ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍,୧୧ ମୃତ

Road Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁକିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:01 PM IST

ସୂଚନାଅନୁସାରେ,ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତିନୋଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦାରୀ ଏବଂ ମାଲଥୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ବୀପରିତ ପାଶ୍ବରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର୍ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ବୋମା ନିସ୍କ୍ରିୟକାରୀ  ସ୍କାର୍ଡ଼ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୪ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।   

ଦୁର୍ଘଟଣାଟି  ଭୋପାଳର ମାଳଥୋନ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୪୪ରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ, କନନେଷ୍ଟବଳ  ପ୍ରଦ୍ୟୁମନ୍ ଦିକ୍ଷିତ, ଅମନ କୌରଭ୍ , ଡ୍ରାଇଭର ପରମଲାଲ୍ ତୋମାର ଏବଂ ବିନୋଦ୍ ଶର୍ମା। ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ରାଜୀବ ଚୌହାନ୍ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଗାଡି଼ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ମାଡିଯିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ସେପଟେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭଣ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛାତିଥର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ଖସିଯିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଲାହାର୍-ଅଜନାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ, ଜୁଗାରୀ ସିଂ (୮୦), ତାଙ୍କ ଭାଇ କଲବର୍ ସିଂ ଏବଂ ପୁଅ ଶେଭିନ୍ ସିଂ ( ୩୫)। ସମସ୍ତେ ସାନିଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମୃତଦେହ ଗୁଡିକୁ ପୋଲିସ୍ ପୋଷ୍ଟମଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। 

ସେପଟେ, ରାଜସ୍ଥାନର ସିକର୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏ-କ ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ ସହ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି।  ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସ୍ଲିପର୍ ବସଟି ବିକାନେରରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫତେପୁର ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।  ଏଥିରେ ୪ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସିକର ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଫତେଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ କହିଛି ଯେ, ଏହି ବସ୍ ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରି ଗୁଜୁରାଟ୍ ଫେରୁଥିଲେ।

road accident
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା;ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍,୧୧ ମୃତ
