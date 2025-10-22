ଆଇନଜୀବୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଗିରଫ

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ୍ ପିଣ୍ଟୁ, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ, ବିକ୍ରମଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ମଦନ ଦଳେଇଙ୍କ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏ ନେଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୨ ଜଣ ହେଲେ: ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ, ଶିଶୁପାଳ ପାଶ୍ୱାନ, କୁନ୍ଦନ କୁମାର, ବିପିନ ସ୍ୱାଇଁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, କାଳୁଚରଣ ଭୂୟାଁ, ଉମା ବିଶୋଇ ଏବଂ କୃପତି ଭୂୟାଁ। ପିଣ୍ଟାୁ ଦାସ ନାଁରେ ୩୮ଟି ମାମଲା ରହିଛି।
ଏହି ସମୁଦାୟ ଅପରାଧ ଲାଗି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡୀଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଉମା ବିଶୋଇ ପାଖରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି।
ଗତ ୬ ତାରିଖ ରାତିରେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମନାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇଜଣ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ମଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାର ଛାନଭିନ୍ କରିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତିର ଖିଅ ପାଇଥିଲା । ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା ଚଳାଇଥିଲା । ୪ ଦିନ ତଳେ କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲା । ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ସାର୍ପସୁଟରକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ।
ଗତରାତିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ରାତିସାରା ଜେରା କରିଥିଲା । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ପରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଧାରାତିରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଆଗରେ ମେଳି କରିଥିଲେ । ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ସକାଳେ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।