Khandwa: ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ନଦୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ୧୨ ମୃତ

Madhya Pradesh Tragedy: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଜୟାଦଶମୀରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନଦୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
Madhya Pradesh Tragedy: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଜୟାଦଶମୀରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନଦୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୨ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପାନ୍ଧାନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜମାଲି ନିକଟସ୍ଥ ଅବନା ନଦୀରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ଅବନା ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିସର୍ଜନ ପରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ୨୦ ରୁ ୨୨ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଦୋର (ଗ୍ରାମୀଣ) ରେଞ୍ଜର ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଅନୁରାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ପାନ୍ଧାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନଦୀରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଖରୀରୁ ୧୧ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଡ଼ାଳିମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଉ ଏକ SDRF ଦଳ ପଠାଯାଇଛି।"
ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲିରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନବ ଦୁର୍ଗା ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।