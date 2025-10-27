Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2977412
Zee OdishaOdisha Trending

ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ମୋନ୍ଥାର ଅବପାତ: ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଟ୍ରେନ ସ୍ୱଭାବିକ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ଯେହେତୁ ମୋନ୍ଥାର ଅବପାତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଉଥିବା  ଟ୍ରେନ ସେବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ରେଳପଥ।  ବିଶାଖାପାଟଣାମରୁ ଆସୁଥିବା ଏହିପରି ୪୩  ୪୩ ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ୧୪ଟିକୁ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:04 PM IST
  • ବିଶାଖାପାଟଣାମରୁ ଆସୁଥିବା ଏହିପରି ୪୩  ୪୩ ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ୧୪ଟିକୁ ପୁଣିଥରେ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି  ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ।  ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବୁଲେଟନ୍‍ ୩ରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି।

Trending Photos

ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ମୋନ୍ଥାର ଅବପାତ: ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଟ୍ରେନ ସ୍ୱଭାବିକ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ଯେହେତୁ ମୋନ୍ଥାର ଅବପାତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଉଥିବା  ଟ୍ରେନ ସେବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ରେଳପଥ।  ବିଶାଖାପାଟଣାମରୁ ଆସୁଥିବା ଏହିପରି ୪୩  ୪୩ ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ୧୪ଟିକୁ ପୁଣିଥରେ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି  ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ।  ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବୁଲେଟନ୍‍ ୩ରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି।

ସେବା ବ୍ୟାହତ ନହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି  ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ  ଭିତରେ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିବାକୁ ଥିବା ୧୨ଟି ଟ୍ରେନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ୨୯ ତାରିଖ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ୨୭ ତାରିଖରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ୧. ବିଶାଖାପାଟଣାମ- ତିରୁପତି, ୨. ବିଶାଖା ପାଟଣାମ-ତିରୁପତି ୩. ଡବଲ ଡେକର, ୪. ଗୁଣ୍ଟୁର- ରାୟଗଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ୫. ବିଶାଖାପାଟଣାମ- ମଛଲି ପଟନମ, ୬. ବିଶାଖା ପାଟଣାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ,୭. ବିଶାଖାପାଟଣାମ-ମେହବୁବ ନଗର, ୮. ବିଶାଖାପାଟଣାମ-ମାଡ୍ରାସ, ୯. ବିଶାଖା ପାଟଣାମ- ସିକନ୍ଦରାବାଦ, ୧୦. ବିଶାଖା ପାଟଣାମ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୧. ବିଶାଖାପାଟଣାମ୍‍ ତିରୁପତି ସାପ୍ତାହିକ, ୧୨. ବିଶାଖାପାଟଣାମ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ।

୨୯ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଚାଲୁ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଶାଖା ପାଟଣାମ ଆନ୍ଧ୍ର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ- ବିଶାଖାପାଟଣାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ECoR
ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ମୋନ୍ଥାର ଅବପାତ: ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଟ୍ରେନ ସ୍ୱଭାବିକ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା
cyclone update
Cyclone: ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା ସିଲ୍, ଗୋପାଳପୁରରେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ବାତିଲ
Puri-Khurda road
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ଯିବ ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ମେମୁ ଟ୍ରେନ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
cyclone manta
ବାତ୍ୟା ‘ମନ୍ଥା’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...