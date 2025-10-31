Advertisement
Oct 31, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗଠନର ୧୪୬୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ‘କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପଦକ’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୧୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି।  ନୂଆପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଏସପି ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ  ବର୍ତ୍ତମାନ  ଝାରସୁଗୁଡା ଏସ୍‍ପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍‍କୁ ଏଥିଲାଗି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମେଡାଲ୍‍ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଏସଆଇ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ, ଏସଆଇ ମନୋଜ ଡୁଙ୍ଗଡଙ୍ଗ, ହାଭିଲଦାର ମିନିକେଟାନ ଜୁଏଡ, ହାଭିଲଦାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓରାମ, କମାଣ୍ଡୋ ଭାରତ ସେମ, କମାଣ୍ଡୋ ପ୍ରଧାନ ଦୀପ କୁମାର କର୍କି, କମାଣ୍ଡୋ ରିତେଶ କୁମାର ନେଗି, କମାଣ୍ଡୋ ଚିତ୍ତରଂଜନ ଜାନକର, କମାଣ୍ଡୋ ତନୁଜା ଧାରୁଆ ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋ ଉଦବା ନାୟକ

ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା, ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଗୁଇନ୍ଦା, ଫରେନସିକ ସାଇନ୍ସ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ପଦକ ଦିଆଯାଏ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ‘କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପଦକ’ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ୧ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୪ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ “କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପଦକ” ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନରେ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା, ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅଦମ୍ୟ ଏବଂ ସାହସୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସେବା, ଫରେନସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପଦକ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ, ଗୁଇନ୍ଦା ଶାଖା/ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ/କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ସଂଗଠନ (ସିପିଓ)/କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (ସିଏପିଏଫ) ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ (କେନ୍ଦ୍ର/ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ) ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।

ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ତାରିଖରେ ଏହି ପଦକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ।

