Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Organ Donor: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ୧୯ ବର୍ଷିୟ ରାଜ୍...

Organ Donor: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ୧୯ ବର୍ଷିୟ ରାଜ୍...

Organ Donor: କୁହାଯାଏ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କେତେ ହସ ଫୁଟାଇଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇର ମାଲାଡରୁ ଆସିଥିବା ୧୯ ବର୍ଷୀୟ କଲେଜ ଛାତ୍ର ରାଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହି ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଯଦିଓ ରାଜ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ଦାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟର କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 20, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:33 AM IST
Organ Donor: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ୧୯ ବର୍ଷିୟ ରାଜ୍...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Organ Donor: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ୧୯ ବର୍ଷି
organ donor1 min ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
pm modi odisha visit1 hr ago
5
New SOP For Apartment RegistrationJun 19