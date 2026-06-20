/Organ Donor: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ୧୯ ବର୍ଷିୟ ରାଜ୍...

Organ Donor: କୁହାଯାଏ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କେତେ ହସ ଫୁଟାଇଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇର ମାଲାଡରୁ ଆସିଥିବା ୧୯ ବର୍ଷୀୟ କଲେଜ ଛାତ୍ର ରାଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହି ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଯଦିଓ ରାଜ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ଦାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟର କରିଛି।
୨୦୧୭ରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଜୀ ମିଡିଆର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଆମର ଟିମ୍ ରାଜଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମିତେନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ରାଜଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ମିତେନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା।
ସେହି ରାତି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା?
ସେଦିନ ୧୮ ମଇ ୨୦୧୭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦିନ ପରି, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ବେଳେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ସେହି ଦୁଃଖଦ ରାତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମିତେନ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ରାଜ ଡେରି ହେଉଥିଲା,ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବାଜିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଉ ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଲୁ। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୋଲିସ ଥିଲା। ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଆମକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ,'ରାଜ ଆଉ ନାହାନ୍ତି।'"
ଆଇସିୟୁରେ ରାଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ ମୁମ୍ବାଇର ମସଜିଦ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ ସାରି ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବଂ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଠେଲାପେଲିରେ ରାଜ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
୬ ଜଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ:
"ରାଜ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବଡ଼ ଥିଲା," ମିତେନ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଥମ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ପୁଅ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। "ରାଜ ଆମ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ," ମିତେନ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଏବଂ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ, ସେ ଆମକୁ ନକହି ନୀରବରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଯଦିଓ ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଚାଲିଗଲା, ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ୨୧ ମଇ, ୨୦୧୭ ରେ, ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଖବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯାହା ପରିବାର କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଏହି ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୁଃଖରେ, ପରିବାରର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଏବଂ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିବାରୁ, ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିରୋପଣ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ରାଜଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ।
ପ୍ରତିରୋପଣ ସଂଯୋଜକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅଙ୍ଗ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇର ଜୋନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର (ZTCC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସରକାରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା।
ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାର ଏକ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ପିତାମାତା 'ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍' ର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନଥିଲେ। ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦଳ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତିରୋପଣ ସଂଯୋଜକ ରାଜଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ର ଅର୍ଥ ସତର୍କତାର ସହିତ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି କଠୋର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କ ବାପା ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାନ୍ଧୀ, ମାତା ନୀଲା ଏନ. ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭାଇ ମିତେନ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାର ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ:
ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା, ଏହାକୁ ଏକ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ମାମଲା (MLC) ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗ ଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଅଙ୍ଗ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଙ୍କ ହୃଦୟ, ଯକୃତ, କିଡନୀ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଥିଲେ:
ମିତେନ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶେଷ କଥା ରାଜଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। "ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ରାଜ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିବେ," ମିତେନ୍ କହିଥିଲେ। "ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ରାଜ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଙ୍କ ହୃଦୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କାହାର ପୁଅ, ଭାଇ କିମ୍ବା ବାପା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣି ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ପାଆନ୍ତି," ମିତେନ୍ କହିଥିଲେ।
ଜୀ ମିଡିଆର ଆହ୍ବାନ: ଅଙ୍ଗ ଦାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର:
ଅଙ୍ଗ ଦାନ ବିଷୟରେ ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ସଚେତନତାର ଏକ ବିରାଟ ଅଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ ନପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ରାଜ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ଆଶା ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଣିପାରେ।
ଜୀ ମିଡିଆର 'ଜିନ୍ଦେଗି କେ ବାଦ ଭି' ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗ ଦାନକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ। ଜୀ ମିଡିଆ ରାଜ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ମନୋଭାବକୁ ସଲାମ କରୁଛି।
ଅଙ୍ଗ ଦାନ ବିଷୟରେ 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
କିଏ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିପାରିବେ?
ଅଙ୍ଗ ଦାନ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ:
ଜୀବନ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଦାନ: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ କିଡନୀ କିମ୍ବା ଯକୃତର କିଛି ଅଂଶ ଦାନ କରିପାରିବେ।
କାଡାଭେରିକ୍ ଅଙ୍ଗ ଦାନ: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ, ହୃଦୟ, ଯକୃତ, କିଡନୀ, ଆଖି ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ଭଳି ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।
ଆପଣ କିପରି ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିପାରିବେ?
ଯଦି ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ (brain-dead) ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାର ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ କିମ୍ବା 1800-11-4770 ରେ ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିବାରଠାରୁ ଏକ ସମ୍ମତି ଫର୍ମ ପାଇବ। ଅଙ୍ଗ ଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଅଙ୍ଗ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ କରାଯାଏ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ବିକୃତି ବାକି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଶେଷ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପରିବାରକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଆପଣ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣ NOTTO ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ notto.mohfw.gov.in କୁ ଯାଇ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାତା କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। NOTTO ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଗାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।
NOTTO ୱେବସାଇଟ୍ ରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? notto.mohfw.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋମପେଜ୍ ରେ "ଅର୍ଗାନ୍ ଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ" ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଠିକଣା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ:
ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଙ୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ "ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ" ଚୟନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଖି କିମ୍ବା କିଡନୀ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଚୟନ କରିପାରିବେ।
ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରାପ୍ତ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଦାତା କାର୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ।
ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଅଛି କି? ଅଙ୍ଗ ଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଦାତା କାର୍ଡ କ'ଣ? ଦାତା କାର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପରେ ଜାରି କରାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାତା ହେବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦର୍ଶାଏ।ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ପରେ ହିଁ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।