Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3060155
Zee OdishaOdisha TrendingLPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, ଏକାଥରେ ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ରେଟ୍

LPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, ଏକାଥରେ ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ରେଟ୍

LPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:30 AM IST

Trending Photos

LPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, ଏକାଥରେ ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ରେଟ୍

LPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଏବେ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡି଼ବ ଅଧିକ ବୋଝ। ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢିଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦର ଆଜିଠୁ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବ । ତେବେ,ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ନୂତନ ଦର ଜାନୁଆରୀ ୧,୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। 

ନୂଆ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ଦର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ-:ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣିଜ୍ୟକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ୧୫୮୦.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ରେଟ୍ ଏବେ ୧୬୯୧.୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଲକାତାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୬୮୪ ରୁ ୧୭୯୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପୂର୍ବରୁ ଦର ୧୫୩୧.୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ  ଏବେ ଦର ୧୬୪୨.୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ  ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୩୯ .୫୦ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୧୮୪୯.୫୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 

ALSO READ: Yearly Special Horoscope 2026: ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ କେମିତି କଟିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Rahu-Ketu Gochar 2026: ୨୦୨୬ରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କ ଗୋଚର,ଫିଟିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ;ବର୍ଷସାରା ହେବନି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ!

ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି-:ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ର ଦର ୮୫୦ ରୁ ୯୬୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ  ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ୮୫୩ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ରେଟ୍ ୮୫୨.୫୦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସିଲିଣ୍ତରର ରେଟ୍ ୮୯୦.୫୦, ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍ ରେ  ୮୬୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ରେ  ୯୦୫,ବାରଣାସୀରେ ୯୧୬.୫୦ ଏବଂ ପାଟନାରେ ୯୫୧ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

ALSO READ: Mid-Day Meal: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି,ବଢିଲା ମିଡ୍ ଡେ'ମିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ

ALSO READ: Today Horoscope: ନୂଆବର୍ଷରେ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

ମୂଲ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତ ଆମଦାନୀ ସମାନତା ମୂଲ୍ୟ (IPP) ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ , ଡଲାର୍ ଓ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହାର , ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୀମା ଓ ଟିକସ୍ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ-ହା ବ୍ୟତୀତ  ଟିକସ୍ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ  ଅନୁସାରେ,ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

LPG Price Hike 2026
LPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, ଏକାଥରେ ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟ
Top 10 Zee Odisha News Headlines Today
Top 10 Zee Odisha News Headlines: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବଢ଼ିଲା ପୁରୀ ପରିସର
Mid-day Meal
Mid-Day Meal: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି,ବଢିଲା ମିଡ୍ ଡେ'ମିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ!ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେ
Today Horoscope
Today Horoscope: ନୂଆବର୍ଷରେ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ