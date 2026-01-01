LPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, ଏକାଥରେ ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ରେଟ୍

LPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର।
LPG Price Hike 2026: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଏବେ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡି଼ବ ଅଧିକ ବୋଝ। ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢିଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦର ଆଜିଠୁ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବ । ତେବେ,ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ନୂତନ ଦର ଜାନୁଆରୀ ୧,୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ନୂଆ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ଦର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ-:ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣିଜ୍ୟକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ୧୫୮୦.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ରେଟ୍ ଏବେ ୧୬୯୧.୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଲକାତାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୬୮୪ ରୁ ୧୭୯୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପୂର୍ବରୁ ଦର ୧୫୩୧.୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦର ୧୬୪୨.୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୩୯ .୫୦ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୧୮୪୯.୫୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି-:ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ର ଦର ୮୫୦ ରୁ ୯୬୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ୮୫୩ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ରେଟ୍ ୮୫୨.୫୦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସିଲିଣ୍ତରର ରେଟ୍ ୮୯୦.୫୦, ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍ ରେ ୮୬୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ରେ ୯୦୫,ବାରଣାସୀରେ ୯୧୬.୫୦ ଏବଂ ପାଟନାରେ ୯୫୧ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ମୂଲ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତ ଆମଦାନୀ ସମାନତା ମୂଲ୍ୟ (IPP) ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ , ଡଲାର୍ ଓ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହାର , ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୀମା ଓ ଟିକସ୍ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ-ହା ବ୍ୟତୀତ ଟିକସ୍ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ,ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।