Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3073249
Zee OdishaOdisha Trending+2 CHSE Board: ବଦଳିବ ପରୀକ୍ଷାା ଢାଞ୍ଚା ଯୁକ୍ତଦୁଇରେ ହେବ ଅନ୍‍ ଲାଇନ୍‍ ମୂଲ୍ୟାୟନ

+2 CHSE Board: ବଦଳିବ ପରୀକ୍ଷାା ଢାଞ୍ଚା ଯୁକ୍ତଦୁଇରେ ହେବ ଅନ୍‍ ଲାଇନ୍‍ ମୂଲ୍ୟାୟନ

ବଦଳିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱୈତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ କେବଳ ଅନ୍‍ଲାଇନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯିବ। ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ  ଅନ୍‍ଲାଇନରେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ପହଞ୍ଚିବ। ତାହାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:01 PM IST

  • ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଗତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Trending Photos

+2 CHSE Board: ବଦଳିବ ପରୀକ୍ଷାା ଢାଞ୍ଚା ଯୁକ୍ତଦୁଇରେ ହେବ ଅନ୍‍ ଲାଇନ୍‍ ମୂଲ୍ୟାୟନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଦଳିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱୈତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ କେବଳ ଅନ୍‍ଲାଇନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯିବ। ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ  ଅନ୍‍ଲାଇନରେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ପହଞ୍ଚିବ। ତାହାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ  କହିଛନ୍ତି।  

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରଖାତା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଗତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା, ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ବିଭାଗ ଏହି ନୂତନ ରୂପରେଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

+2 CHSE
+2 CHSE Board: ବଦଳିବ ପରୀକ୍ଷାା ଢାଞ୍ଚା ଯୁକ୍ତଦୁଇରେ ହେବ ଅନ୍‍ ଲାଇନ୍‍ ମୂଲ୍ୟାୟନ
Odisha news
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୭୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news
Odisha News: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇପାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା
Nabanka Besha
Nabanka Besha: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ
Salary deduction
Salary Deduction: ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା,ଏ-ଣିକି ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସେବା ନକଲେ କଟିବ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ଦରମ