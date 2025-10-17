ଘୋଷଣା ହେଲା +୨ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ, ଏଥର ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ  ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା  ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୯ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସିସିଟିଭି ସକ୍ଷମ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥର ନୂଆ ୮୯ଟି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଅପଗ୍ରେଡ ସ୍କୁଲରେ ହେବ। ସମୁଦାୟ ୧୩୪୯ ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥର ନୂଆ କରି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଡିଜିଟାଲ କରାଯିବ।

ସିଏଚ୍‍ଏସ୍‍ଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫେବୃୟାରୀ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨୫ ତାରିଖ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସାମ୍ବର ଶେଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍‍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।  ଫାଇନାଲ୍‍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ମିଳିତବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର ୨୨ରୁ ୩୧ ଭିତରେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାନୁଆରି ୧୦ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଜାନୁଆରି ୨ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ।

ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଚାଲିବ। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ।  

