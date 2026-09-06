Add Zee Business As A Preferred Source
App

Delhi Building Collapse: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ମୃତ

Delhi Satya Niketan PG Building Collapse Update: ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶ ସାରା ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଜି ରୁମରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 06, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:17 PM IST
Delhi Building Collapse: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୨୭.୯୩ ଫୁଟକୁ ବୃଦ୍ଧି,ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
2
3
4
5