Delhi Building Collapse: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ମୃତ

Delhi Satya Niketan PG Building Collapse Update: ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶ ସାରା ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଜି ରୁମରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠାର ଇଟା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଏହି ନିରୀହ ସ୍ୱପ୍ନର କବରସ୍ଥାନ ହୋଇଯିବ? ଆଜି, ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଏକ 40 ରୁ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁମହଲା କୋଠା ହଠାତ୍ ତାସ ଘର ପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ,ସମଗ୍ର କୋଠାଟି ଭଗ୍ନସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ, ବେସମେଣ୍ଟରେ ମରାମତି ଏବଂ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନସ୍ତୁପ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। NSUI ସଭାପତି ବିନୋଦ ଜାଖର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପିଜିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କୌଣସି ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିଲା। ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ଭଗ୍ନସ୍ତୁପ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ।" ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିଲୁ। ଏହା ସବୁ ପିଜି ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
CATS ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ବଲରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ AIIMS ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସତରଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 25-30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୋଠାଟି ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହାର ଏକ ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଉପର ମହଲା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଜି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରି ଚାଲିଥିଲା। AAP ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଦୁର୍ନୀତିର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, "ସାକେତ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଏହି ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଅବୈଧ ପିଜି ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବେସମେଣ୍ଟର ଅବୈଧ ଖନନ ହେଉଥିଲା।" "ଛୋଟ ମାଛକୁ ଛାଡିଦେଲେ" ଡିସି ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କ ଭଳି "ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର" ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେଲେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟି ଚାଲିବ। ଏବେ ଏମସିଡି, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଏସଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି।
ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ବାରମ୍ବାର କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡୁଛି କାହିଁକି?
ଏହି ସମୟରେ, ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରବୀଣ ଶଙ୍କର କପୁର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଟ୍ରାଜେଡି ହଣ୍ଟର ହୋଇଗଲେଣି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।"
କୋଠା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଂସଦ ରାମବୀର ସିଂହ ବିଧୁରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଘରମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମେୟର ପରବେଶ ୱାହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା।"
ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ?
ସତ୍ୟ ନିକେତନର ରାସ୍ତାରେ ନୀରବତା ଏବଂ ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି: 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କୋଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏକ ବେସମେଣ୍ଟ ଖୋଳିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା? କିଛି ଲାଞ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ, କିଏ ଜାଣେ ଆହୁରି କେତେ ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏମସିଡି କ’ଣ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ?
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ସବୁଠାରୁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। NSUI ସଭାପତି ବିନୋଦ ଝାକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମଗ୍ର କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସାଥୀ କର୍ମୀମାନେ ନିଜେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।