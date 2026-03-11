Advertisement
New Amrit Bharat Express: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୯ଟି ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଚାଲିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍

New Amrit Bharat Express: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ଯାତ୍ରା। କମିବ ଦୂରତା। କାହିଁକିନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ-ହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡିଶାର ୯ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡି଼ଶାରେ କେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏହି ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।

Mar 11, 2026, 09:01 AM IST

New Amrit Bharat Express: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ଯାତ୍ରା।  କମିବ ଦୂରତା। କାହିଁକିନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ-ହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡିଶାର ୯ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡି଼ଶାରେ କେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏହି ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। 

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କାମାକ୍ଷା–ଚର୍ଲାପାଲ୍ଲି ଏବଂ ପୋତନୁର-ଧାନବାଦକୁ ଦୁଇଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ  ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା-ତାମିଲନାଡୁ-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ସେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନିଜ 'X 'ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।

ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୯ ଷ୍ଟେନସ୍ କୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ:

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଟି ରାୟଗଡା, ମୁନିଗୁଡ଼ା,କେସିଙ୍ଗା,ଟିଟଲାଗଡ଼,ବଲାଙ୍ଗୀର,ବରଗଡ ରୋଡ୍,ସମ୍ବଲପୁର,ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯିବ । ଏହି ଷ୍ଟପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି,ସେବା ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ - (KBK)କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ - ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ,ଏ-ହି ଟ୍ରେନ୍ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏ-ହା ପ୍ରତି ଶନିବାର ପୋଡାନୁରରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଧାନବାଦରୁ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ,କାମାକ୍ଷା ଏବଂ ଚର୍ଲାପାଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୃତ ଭାରତ ସେବା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ରହଣି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। 

