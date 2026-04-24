Zee OdishaOdisha TrendingOdisha News: ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ବିକ୍ରି ଘଟଣା,୨୦ ଗିରଫ

Odisha News: ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ବିକ୍ରି ଘଟଣା,୨୦ ଗିରଫ

Odisha News: ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ବିକ୍ରି ଘଟଣା ରେ ୨୦ ଜଣ ଗିରଫ। ଚୋରା ଚାଲାଣ କାରୀ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ ର ଚେତାବନୀ। ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପି ଙ୍କ ନିର୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:56 PM IST

Odisha News: ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ବିକ୍ରି ଘଟଣା,୨୦ ଗିରଫ

Odisha News: ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ବିକ୍ରି ଘଟଣା ରେ ୨୦ ଜଣ ଗିରଫ। ଚୋରା ଚାଲାଣ କାରୀ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ ର ଚେତାବନୀ। ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପି ଙ୍କ ନିର୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଘଟଣା କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ ୨ ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲବାହାଳି ନିକଟରୁ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କାର କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରା ଯାଇଛି। ୨ଟି ଯାକ ଘଟଣା ରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୧୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ୨ଟି କାର ସମେତ ୨ଟି ବାଇକ ଓ ୧୨ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ପରେ ସମସ୍ତ ଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତ କୁ ପଠାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ବିକ୍ରି ଘଟଣା,୨୦ ଗିରଫ
Gold rate today
Gold Rate Today: ପୁଣି ଖସିଲା ସୁନା-ରୂପା ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର
heat wave alert
Heat Wave Alert: ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାତି, କେବେ ହେବ ବର୍ଷା; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭା
Early Summer Vacation
Odisha Summer Vacation:ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରୁ ଖରା ଛୁଟି
guwahati high court
ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ