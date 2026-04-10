Kidney Disease: କିଡନୀ ରୋଗରେ ଗଲାଣୀ ୨୦ ଜୀବନ,୧୨ ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ

Kidney Disease: କିଡନୀ ରୋଗ ନେଇଛି ଜୀବନ। ଘାତକ ସାଜିଛି ଏହି ରୋଗ। ଦୂଷିତ ପାଣିପାଣି ଏହି କିଡନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଯାଏଁ ଗଲାଣୀ ୨୦ ଜୀବନ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ୍ ପତ୍ରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ।
ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ନଳକୂପର ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବ୍ୟାପକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ଗାଁରେ ୧୦୦ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଗାଁରେ କୌଣସି ସୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ହେଉଛି।
ପତ୍ରାପଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ତଳୀ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ଗାଁର ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଭଳି ଥିବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ କରିହେଉଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।