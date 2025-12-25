2026 IPOs: ୨୦୨୬ ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସମେତ ଆସିବ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର IPO

2026 IPOs: ଭାରତର ସେୟାର ବଜାର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। SEBI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୮୪ ଟି କମ୍ପାନୀ IPO ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୧.୧୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
2026 IPOs: ଭାରତର ସେୟାର ବଜାର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। SEBI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୮୪ ଟି କମ୍ପାନୀ IPO ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୧.୧୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୧୦୮ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ SEBI ରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ IPO ମାଧ୍ୟମରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ମିଳିପାରେ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ୨୦୨୬ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ।
ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକରୁ ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯଦି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ଶାଖାର IPO ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇସୁ ହୋଇପାରେ। Jioର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୧୧ ରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (NSE) ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ SEBI ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ NSE ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ। ଯାହା ସେୟାର ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଐତିହାସିକ IPO ଆଣିପାରେ।
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ନୂଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବେ। ଇ-କମର୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଏକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୬୦ ରୁ ୭୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ PhonePe ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ IPO କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। OYO କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର IPO ଯୋଜନାକୁ ନବୀକରଣ କରୁଛି। ଏଥର ଲାଭ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।
କମର୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିବ ନାହିଁ। SBI ଫଣ୍ଡ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର IPO ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିଧାସଳଖ ନିବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ Hero FinCorp, fintech startup Navi, କ୍ୱିକ୍-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ Zepto ଓ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ boAt ମଧ୍ୟ IPO ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ନୂତନ ଷ୍ଟକ୍ ବନ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପର କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ।
