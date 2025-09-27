PM Kisan 21th Installment: ୭ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର ୨୧ତମ କିସ୍ତି

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷ

Sep 27, 2025

PM Kisan 21th Installment: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ୫୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପରେ ଜାରି କରାଯିବ।ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (ପିଏମ-କିଷାନ) ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

"ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଚାଷୀ ସମେତ ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟ ୫୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସହାୟତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ," ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିଲା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୮,୦୧,୦୪୫ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୬୦.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ୧୧,୦୯,୮୯୫ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨୨୧.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୭,୮୯,୧୨୮ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୫୭.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ ₹୧୩୬୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

କେବେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ୨୦ତମ କିସ୍ତି
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୦ତମ କିସ୍ତି ୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକକାଳୀନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ୯୭ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ  ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ମୋଟ ୨୦୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।



