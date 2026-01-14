Advertisement
Train Accident News: ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍,ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୨ ମୃତ,ଏକାଧିକ ଆହତ

Train Accident News: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଶିଖିଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 14, 2026, 12:33 PM IST

Train Accident News: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଶିଖିଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କକର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଥିବା ନାଖୋନ୍ ରାଚାସିମା ପ୍ରଦେଶରେ ସକାଳ ୯ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଉବୋନ୍ ରାଚାଥାନି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଚୀନ୍-ସମର୍ଥିତ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଏକ କ୍ରେନ୍ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା।

ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ,ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ମୋଟ ୧୯୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏ-ବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବଗିରୁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଫାଟ୍ ରାଚକିଟପ୍ରକର୍ଣ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ୧୯୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଖସିପଡ଼ିଥିବା କ୍ରେନ୍ ୫.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ କୁ ଲାଓସ୍ ଦେଇ ଚୀନର କୁନମିଂ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଜିଂ-ସମର୍ଥିତ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍‌ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାସ୍ତା ସମାପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

