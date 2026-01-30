Mid-Day Meal: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ୨୩ ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ

Advertisement
Mid-Day Meal: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ  ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ  ମିଶି ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବାନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:10 PM IST

ALSO READ: 8th Pay Commission Alert: ଏହି ୫ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍! ଲାଭବାନ୍ ହେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପେନସନଭୋଗୀ

ତେବେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ନାରାୟଣଖେଦ ମଣ୍ଡଳର ଭେଙ୍କଟପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣଖେଦ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ  ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।

